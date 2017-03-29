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İzmir'de kaçak akaryakıt operasyonu

İzmir'de akaryakıt kaçakçılığına yönelik yapılan 2 ayrı operasyonda 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

29.03.2017 - 11:07
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İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova'da bir iş yerinde ve bir kamyonette yüklü miktarda kaçak akaryakıt bulunduğu ve piyasaya sürüleceği istihbaratı üzerine 2 ayrı operasyon başlattı.

2 AYRI OPERASYON, 2 BİN LİTRE KAÇAK AKARYAKIT

Operasyonun ilkinde söz konusu iş yerinde yapılan aramada, konteyner içerisinde bin litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili olarak yakalanan G.T. (33) isimli şahıs, ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği diğer operasyonda ise Bornova'da seyir halinde bulunan kamyonette arama yapıldı. Yapılan aramada bin litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINAN 1 KİŞİ, TUTUKSUZ YARGILANACAK

Olay ile ilgili olarak yakalanan H.P. (20) isimli şahıs ifadesinin ardından, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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