taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
84.035
USD
3,8795
EURO
4,1448
ALTIN
147,71
PETR
56,1100

İzmir'de kaçak sigara operasyonu

İzmir'in Bornova ilçesinde polis tarafından yapılan aramada iki kamyonda 1600 karton gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

27.01.2017 - 11:03
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu illerinde İzmir'e gümrük kaçağı sigara getirileceği yönünde ihbar aldı.

BİN 600 KARTON SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Polis, Bornova girişinde kontrol noktası oluşturup, plakaları önceden belirlenen 2 kamyonu durdurdu. Kamyonlarda yapılan aramalarda, araçların gizli bölmelerinde bin 600 karton gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İzmir'de kaçak sigara operasyonu

Kamyonda bulunan C.Ç. (39) ve M.M.Ç. (44) gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İzmir'de kaçak sigara operasyonu

İzmir'de kaçak sigara operasyonu

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Acun Ilıcalı 'Ben de varım' zincirini bozdu, Evet demedi

Acun Ilıcalı 'Ben de varım' zincirini bozdu, Evet demedi

268
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündeme dair açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündeme dair açıklamalar

154
Dabbe’yi izleyenler İnegöl’e akın ediyor

Dabbe’yi izleyenler İnegöl’e akın ediyor

48
Fransa Anayasa Mahkemesi'nden 1915 kararı

Fransa Anayasa Mahkemesi'nden 1915 kararı

79
Arda Turan tepkilere cevap verdi

Arda Turan tepkilere cevap verdi

161
Mahsun Kırmızıgül kendisiyle uğraşanlara cevap verdi

Mahsun Kırmızıgül kendisiyle uğraşanlara cevap verdi

319
Asena Atalay ile Caner Erkin davalık oluyor

Asena Atalay ile Caner Erkin davalık oluyor

74
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM