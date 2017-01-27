İzmir'de kaçak sigara operasyonu

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu illerinde İzmir'e gümrük kaçağı sigara getirileceği yönünde ihbar aldı.
BİN 600 KARTON SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
Polis, Bornova girişinde kontrol noktası oluşturup, plakaları önceden belirlenen 2 kamyonu durdurdu. Kamyonlarda yapılan aramalarda, araçların gizli bölmelerinde bin 600 karton gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Kamyonda bulunan C.Ç. (39) ve M.M.Ç. (44) gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.