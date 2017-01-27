İzmir'de kaçak sigara operasyonu

Acun Ilıcalı 'Ben de varım' zincirini bozdu, Evet demedi

Erdoğan, Afrika gezisi dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayarak referandumdan El Bab'a, bir çok konuda açıklamalarda bulundu.

"Dabbe Zehr-i Cin" filminde doğaüstü olayların Mezit ve Sulhiye mahallelerinde yaşandığı iddiaları, mahalle sakinlerini rahatsız etti.

Fransa Anayasa Mahkemesi, 1915 olaylarını da kapsayan yasayla ilgili iptal kararı verdi.

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Arda Turan tepkilere cevap verdi

Türkiye A Milli Takımı'nın kaptanı Arda Turan, 'Güçlü bir Türkiye için evet' kampanyasına katıldığı için kendisini eleştirenlere cevap verdi