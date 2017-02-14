İzmir'de kaçan araç polise çarptı: 1 şehit

Antalya'da vize süresi dolduğu belirlenen 2 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edilmek üzere gözaltına alındı.

Antalya'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda biri kadın 10 şüpheli gözaltına alındı.

Serenay Sarıkaya ile sevgilisi Kerem Bürsin bugün kutlanan ‘Sevgililer Günü’ için birbirlerine pahalı hediye almama sözü verdi.

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Başörtülü kıza saldıran kişi CHP üyesi çıktı

Psikopatın teki şortlu bir genç kıza saldırınca bütün dindarları zan altına sokan CHP buna ne diyecek başörtülüye saldıran kişi CHP'li çıktı