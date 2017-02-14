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İzmir'de kaçan araç polise çarptı: 1 şehit

İzmir Bergama'da "dur" ihtarına uymayan aracın çarptığı polis şehit oldu.

14.02.2017 - 10:01
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polis

Trafik polis memuru Nedim Öner'e (43), Çanakkale karayolunda kontrol noktasında uygulama yaptığı sırada sürücüsü "dur" ihtarına uymayan 45 HU 268 plakalı hafif ticari araç çarpıp kaçtı.

HASTANEDE ŞEHİT OLDU

Ağır yaralanan Öner, sağlık ekiplerince Bergama Devlet Hastanesine kaldırıldığı sırada şehit oldu.

Polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, aracı Bergama Stadı yakınlarında terk edilmiş halde buldu.

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Evli ve 2 çocuk babası şehit polis memuru Nedim Öner'in cenazesi kaymakamlık önünde düzenlenecek törenin ardından memleketine gönderilecek.

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