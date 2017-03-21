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İzmir'de kadın cinayeti

Çiğli'de yakınları tarafından bir evde naylon poşete sarılı cesedi bulunan 28 yaşındaki kadının bıçakla öldürüldüğü belirlendi

21.03.2017 - 07:40
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Yakakent Mahallesi'nde bir apartmanın 8'inci katında yaklaşık üç aydır Ü.Ş. ile yaşayan Fulya Gülmez'den (28) haber alamayan yakınları bu adrese gitti.

Eve giren yakınları, Gülmez'in banyoda poşete sarılı cesedini görünce polis ekiplerine haber verdi.

Cesette bıçak izleri bulunduğunu belirleyen ekipler, katil zanlısının eve dönme ihtimali üzerine çevrede güvenlik önlemi aldı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, görgü tanıklarını dinleyip çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.

Kardeşine ait evde maktul ile beraber yaşayan Ü.Ş, cinayeti işlediği şüphesiyle polis tarafından aranıyor. Ü.Ş'nin, Gülmez'i öldürdükten sonra bir yere atmak için cesedini poşete sardığı ancak daha sonra kaçtığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Fulya Gülmez'in cesedi kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılması amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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