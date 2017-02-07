taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
87.358
USD
3,7039
EURO
3,9636
ALTIN
146,91
PETR
55,8300

İzmir'de kahvehanede pompalıyla saldırı

İzmir’in Menemen ilçesinde, A.T. isimli bir şahıs pompalı tüfekle kahvehanede oturan iki kişiye ateş açtı.

07.02.2017 - 09:01
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

123

Elinde pompalı tüfekle kahvehaneye gelen 20 yaşındaki A.T., kahvehanede oturan Osman Sepetçi’yi ve arkadaşı D.T.’ye ateş açtı. Yapılan silahlı saldırı sonucunda başından yaralanan Sepetçi ve D.T. kanlar içinde yere yığıldı.

KAHVEHANEDE POMPALI DEHŞETİ

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Sepetçi’nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Öte yandan askerden izne geldiği öğrenilen D.T. ise sağlık ekipleri tarafından Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, cinayet zanlısı A.T.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Araç maketleri atölyesi açtı

Araç maketleri atölyesi açtı

66
ABD'li şirketlerden Trump'ın vize yasağına karşı girişim

ABD'li şirketlerden Trump'ın vize yasağına karşı girişim

94
Çanakkale'de peş peşe depremler

Çanakkale'de peş peşe depremler

14
Teröriste taziye çadırı kuran işçiler kovuldu

Teröriste taziye çadırı kuran işçiler kovuldu

56
İstanbul’da yan bakma kavgası: 2 yaralı

İstanbul’da yan bakma kavgası: 2 yaralı

29
Hakan Çalhanoğlu'ndan Chelsea açıklaması

Hakan Çalhanoğlu'ndan Chelsea açıklaması

1
Olaylı derbinin faturası ağır oldu

Olaylı derbinin faturası ağır oldu

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM