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İzmir'de kamyon, 7 araca çarptı

İzmir'de kontrolden çıkan kamyon, yol kenarındaki otomobillere çarparak durabildi.

13.11.2017 - 19:18
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Kaza, bugün saat 15.30 sıralarında Tüpraş İzmir Rafinerisi ile Petkim'in üretim tesislerinin arasından geçen Aygaz Caddesi'nde meydana geldi.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Tüpraş Kavşağı'ndan Aliağa Gemi Söküm Tesisleri yönüne giden 58 yaşındaki Mesut G., kullandığı 35 NKD 16 plakalı kamyonun direksiyon kontrolünü yitirdi. Kontrolden çıkan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi. Yol kenarında park halindeki 7 otomobile çarparak durabilen kamyonun şoförü Mesut G., kazayı yara almadan atlattı.

İzmir'de kamyon, 7 araca çarptı

ARAÇLARDA HASAR VAR

Kamyonun çarpıp, bazısını yolun dışına savurduğu otomobillerde hasar meydana geldi. Hasar gören otomobillerin büyük bölümünün Petkim'de çalışan işçilere ait olduğu ifade edildi.

İzmir'de kamyon, 7 araca çarptı

KAMYON ŞOFÖRÜ: ÜZGÜNÜM

Polisin, olay yerinde ifadesine başvurduğu kamyon şoförü Mesut G., "Karşı şeritten bir kamyon geliyordu. Yol kenarında park halinde olan otomobiller yolu daralttığı için kaçamayıp, direksiyon hakimiyetini kaybettim. Park halindeki oütomobillere çarptım. Üzgünüm" dedi.

İzmir'de kamyon, 7 araca çarptı

İzmir'de kamyon, 7 araca çarptı

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