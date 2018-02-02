taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
119.044
USD
3,7347
EURO
4,6743
ALTIN
161,97
PETR
69,7100

İzmir'de kamyonet otobüse çarptı: 5 yaralı

İzmir'de bir kamyonetin yolcu indirmek için duran otobüse çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

DHA | 02.02.2018 - 03:18..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait 35 HPM 89 plakalı kamyonet, yolcu indirmek için durakta duran 35 HD 3688 plakalı ESHOT otobüsüne çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otobüs, durakta bekleyen 35 HHG 98 plakalı bir başka ESHOT otobüsüne çarptı.

İzmir'de kamyonet otobüse çarptı: 5 yaralı

YARALILAR TABURCU EDİLDİ

Otobüslerde bulunan ve hafif yaralanan 5 yolcu, durumun bildirilmesi üzerine gelen ambulanslarla sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılar, tedavileri sonrasında taburcu edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
3 terörist etkisiz hale getirildi

3 terörist etkisiz hale getirildi

37
PKK saldırısında şehit olan 3 asker için tören düzenlendi

PKK saldırısında şehit olan 3 asker için tören düzenlendi

7
Arabanın arkasına bağladığı köpeği metrelerce sürükledi

Arabanın arkasına bağladığı köpeği metrelerce sürükledi

66
Aydın'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Aydın'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

2
Erdoğan'dan Fatma Avlar'ın ailesine taziye mesajı

Erdoğan'dan Fatma Avlar'ın ailesine taziye mesajı

0
Almanya meclisi Zeytin Dalı Harekatı'nı tartıştı

Almanya meclisi Zeytin Dalı Harekatı'nı tartıştı

32
ABD'de 12 yaşındaki kız okulda 5 kişiyi yaralandı

ABD'de 12 yaşındaki kız okulda 5 kişiyi yaralandı

5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM