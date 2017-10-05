İzmir'de kamyonet şarampole yuvarlandı

İstanbul Beyoğlu'nda çıkan bir yangında aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Yangından kurtulmak için 3. kattan atladı kafa üstü düştü

İnegöl ve Gemlik ilçelerinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Amerikan ordusunun Porto Riko'daki kasırga sonrası yardım çalışmalarına destekten dolayı Afganistan'a yapılacak askeri sevkiyat geçikecek.

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 9. haftası 3 grupta 9 maç yapıldı. Almanya ve İngiltere, Rusya biletlerini aldı.

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nun kayıt dışı görevlisi Metin Topuz hakkındaki suçlamaların detayları belli oldu.

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Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi belli oldu

Daha önce Azerbaycan'ın Washington Büyükelçiliği ve NATO Daimi Temsilciliği görevlerini yürüten Hazar İbrahim, Ankara Büyükelçisi oldu.