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İzmir'de kamyonet şarampole yuvarlandı

Bergama ilçesinde ticari aracın çarptığı kamyonet hurda yığınına döndü.

05.10.2017 - 21:47
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Kaza, gündüz saatlerinde Bergama-Kınık karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Bergama'dan Kınık yönüne giden 40 yaşındaki İlhan Levent yönetimindeki 10 TEJ 44 plakalı hafif ticari araç, aynı yöne giden Zeki Yavuzgören yönetimindeki plakasız kamyonete arkadan çarptı.

HAFİF YARALANDILAR

Kazada, şarampole uçup, hurda yığınına dönen kamyonetin sürücüsü Yavuzgören ile Mehmet Emin Günışık, hafif yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Dr. Faruk İlker Bergama Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.  Kazadan yara almadan diğer araç sürücüsü İlhan Levent gözaltına alındı.

İzmir'de kamyonet şarampole yuvarlandı

İzmir'de kamyonet şarampole yuvarlandı

İzmir'de kamyonet şarampole yuvarlandı

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