İzmir'de kamyonetin yayalara çarptığı an kamerada

Dostluk Bulvarı üzerinde ilerleyen, sürücüsünün Suriyeli olduğu belirtilen 35 MB 0030 plakalı kapalı kasa kamyonet, numara 23 önünde yolun karşısına geçmeye çalışan iki kadına çarptı.

YARALILARIN DURUMU AĞIR

Üzerinden kimlik çıkmayan yaralılar, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

İki genç kızın ağır yaralandığı kaza güvenlik kamerasında İZLE

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Sürücü, çevredeki vatandaşların tepkisi nedeniyle polis tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı. Bu sırada bazı vatandaşlar aracın camlarını kırdı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASI

Bu arada kaza anı, olay yeri yakınındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüde, yolun karşısına geçmek için yolu kontrol eden iki kadının önce geçen araçları beklemesi, bir süre sonra ilerlemeleri, bu sırada kamyonetin kadınlara çarpması yer alıyor.

KAMYONETİN HIZINDAN ŞİKAYETÇİYDİLER

Mahalle sakinlerinde Mehmet Bozkurt, olayı gördüğünü, kamyonetin çok hızlı olduğunu iddia etti. Sürücünün kaza sonrası durmadığını ileri süren Bozkurt, yaklaşık 100 metre ilerideki trafik ışığında kırmızı yandığı için ilerleyemediğini savundu.

Sürücünün yola devam etmesini olayı gören çevredeki vatandaşların engellediğini anlatan Bozkurt, yolda kasis olmadığı için hızla gelen araçların daha önce de benzer kazalara neden olduğunu söyledi.