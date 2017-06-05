taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.868
USD
3,5091
EURO
3,9602
ALTIN
144,27
PETR
50,0800

İzmir'de kamyonetin yayalara çarptığı an kamerada

İzmir'in Karabağlar ilçesinde kamyonetin yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

05.06.2017 - 00:45
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
İzmir'de kamyonetin yayalara çarptığı an kamerada

asd

Dostluk Bulvarı üzerinde ilerleyen, sürücüsünün Suriyeli olduğu belirtilen 35 MB 0030 plakalı kapalı kasa kamyonet, numara 23 önünde yolun karşısına geçmeye çalışan iki kadına çarptı.

YARALILARIN DURUMU AĞIR

Üzerinden kimlik çıkmayan yaralılar, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

İki genç kızın ağır yaralandığı kaza güvenlik kamerasında İZLE

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Sürücü, çevredeki vatandaşların tepkisi nedeniyle polis tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı. Bu sırada bazı vatandaşlar aracın camlarını kırdı.

İzmir'de kamyonetin yayalara çarptığı an kamerada

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASI

Bu arada kaza anı, olay yeri yakınındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüde, yolun karşısına geçmek için yolu kontrol eden iki kadının önce geçen araçları beklemesi, bir süre sonra ilerlemeleri, bu sırada kamyonetin kadınlara çarpması yer alıyor.

KAMYONETİN HIZINDAN ŞİKAYETÇİYDİLER

Mahalle sakinlerinde Mehmet Bozkurt, olayı gördüğünü, kamyonetin çok hızlı olduğunu iddia etti. Sürücünün kaza sonrası durmadığını ileri süren Bozkurt, yaklaşık 100 metre ilerideki trafik ışığında kırmızı yandığı için ilerleyemediğini savundu.

Sürücünün yola devam etmesini olayı gören çevredeki vatandaşların engellediğini anlatan Bozkurt, yolda kasis olmadığı için hızla gelen araçların daha önce de benzer kazalara neden olduğunu söyledi.

İlginizi Çekebilir
TIR'ın 6 otomobile çarpması kameralara yansıdı
Kocaeli'nin Karamürsel İlçesi'nde ters istikametten gelen TIR'ın otomobillere çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Suriyeli çocukların tüfekle şakası ölümle bitti
Mersin'in Erdemli'de havalı tüfek ile şakalaşan iki Suriyeli çocuktan biri, tüfekten çıkan saçmanın kalbine isabet etmesi sonucu öldü.
Taksim'de alkollü kadını kaçırıp tecavüz etti
Alkollü olan 2 kadını gören Engin K.; bir kadını bıçakladı, diğerini omuzuna alıp götürdüğü evde tecavüz etti.
Ramazan pidesinden beton çivisi çıktı
Sahura kalkan Nurtaç Tezcan, Ramazan pidesinden çıkan beton çivisi nedeniyle 4 dişini kaybetti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
TIR'ın 6 otomobile çarpması kameralara yansıdı

TIR'ın 6 otomobile çarpması kameralara yansıdı

22
İzmir'de kamyonetin yayalara çarptığı an kamerada

İzmir'de kamyonetin yayalara çarptığı an kamerada

2
Bingöl'de 30 köyde sokağa çıkma yasağı

Bingöl'de 30 köyde sokağa çıkma yasağı

3
Yılmaz Vural Göztepe'yi Süper Lig'e çıkardı

Yılmaz Vural Göztepe'yi Süper Lig'e çıkardı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM