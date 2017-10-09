İzmir'de kamyonetle yayalara çarptı: 3 ağır yaralı

İzmir'in Konak İlçesi'nde, sürücüsünün kontrolünden çıkan bir kamyonet yayalara ve otomobile çarptı. Kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

SÜRÜCÜ KONTROLÜ KAYBETTİ

Kaza, saat 19.00 sıralarında NATO Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Eşrefpaşa'dan Buca yönüne giden 19 yaşındaki Cengiz Han Öner yönetimindeki 45 FP 532 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak orta refüjdeki trafik levhasına çarptı. Savrulan kamyonet yolun karşısına geçmek isteyen 38 yaşındaki Ferdi Kıran ile 52 yaşındaki Ali Özgiriş'e çarptıktan sonra, Emre Erdoğan yönetimdeki 35 EMR 53 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazada yayalar Kıran ve Özgiriş ile kamyonet sürücüsü Öner yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralılardan Özgiriş ve Kıran'ı Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, kamyonet sürücüsü Öner'i ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Özgiriş'in durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kamyonet sürücüsü Öner kazadan sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.