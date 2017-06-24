İzmir'de kamyonetten 47 kaçak göçmen çıktı

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, bugün saat 03.30 sıralarında İzmir Çevre Yolu Örnekköy Kavşağı yakınlarında park halindeki kamyonette çok sayıda kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Olay yerine gelen ekipler, 34 VDU 67 plakalı kamyonetin kasasındaki 2'si Kongo Cumhuriyeti, 45'i Suriye uyruklu ve aralarında çocukların da bulunduğu toplam 47 kaçak göçmeni yakaladı.

Yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalıştığı öğrenilen kaçak göçmenler, kimlik tespiti için Örnekköy Polis Merkezi'ne götürüldü. Polis, kamyonet arızalandıktan sonra aracı bırakıp kaçtığı iddia edilen kimliği belirsiz sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.