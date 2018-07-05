İzmir'de kardeşler yol için kavga etti

Ukrayna-Türkiye Askeri-Teknik Ortak Toplantısı yapıldı. Türkiye'nin Ukrayna'ya İHA satması ve iki ülkenin ortak İHA fabrikası kurması konularında anlaşma sağlandı.

Türkiye ve Ukrayna'dan İHA anlaşması

Charleroi Savcılığı, pazartesi akşamı saldırıya uğrayan ve vücuduna kesici aletle haç çizilen 19 yaşındaki Müslüman kıza yönelik saldırının İslamofobik eylem olup olmadığına karar verecek.

3

Bingöl'de damlayan benzin ticari taksiyi yaktı

Bir ticari taksi, başka bir aracın benzin damlatması sonucu alev aldı. Biranda tutuşan araç vatandaşların müdahalesi ile söndürüldü.