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İzmir'de kardeşler yol için kavga etti

İzmir'de babalarından kalma araziyi paylaşan kardeşler arsında, yol geçirme kavgası çıktı. Ağabey Kır, kardeşi Veli Kır'ı öldürdü.

İHA | 05.07.2018 - 02:27..
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Beydağ'da iki kardeşin araziden yol geçirip-geçirmeme konusundaki anlaşmazlığı kavgaya dönüştü. 43 yaşındaki kardeşi Veli Kır ile ağabeyi arasındaki kavgada kan aktı.

KARDEŞİNE 8 EL ATEŞ ETTİ

İki kardeşe 3 yıl önce babalarından arazi kaldı. Araziden yol geçirilmesini isteyen ağabeyi Şerafettin Kır ile yolun araziden geçirilmesini istemeyen kardeşi Veli Kır arasında tartışma çıktı.

İki kardeş bir türlü uzlaşamazken tartışma kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesinin ardından ağabeyi Şerafettin Kır, belinden çıkardığı silahla kardeşi Veli Kır’a 8 el ateş etti.

Yaşanan olayın ardından silah seslerini duyan komşular jandarmaya haber verdi.

İzmir'de kardeşler yol için kavga etti

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Olay yerine sağlık ekipleri de sevk edilirken, Veli Kır’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kardeşini vurduktan sonra olay yerinden kaçan Şerafettin Kır kısa süre sonra yakalanarak gözaltına altındı.

Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Veli Kır’ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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