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İzmir'de kavga eden kadın sürücüler hakkında dava açıldı

Karşıyaka'da otomobilleriyle karşılıklı tek yön olan yola girince tartışan ve hakaret eden iki kadın sürücü arasında uzlaşma sağlanamadı.

19.04.2017 - 10:03
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Karşıyaka'da yaşanan olayda 37 yaşındaki Ç.M.D., yönetimindeki otomobille tek yön olan sokağa tersten girdi. Bu sırada karşıdan otomobiliyle gelen 33 yaşındaki S.T., hemcinsi olan kadın sürücüye ters yönde olduğu söyleyip, geri gitmesini istedi.

BİRBİRLERİNE YOL VERMEYİP KÜFÜR ETTİLER

İki kadın sürücü de birbirlerine yol vermeyip, direksiyon başında tartışmaya başladı.

"O... SENSİN, GERİ ZEKALI"

İddiaya göre sürücülerden S.T., tartışma anında Ç.M.D.'ye "Gir o zaman o…" diye bağırdı. Ç.M.D. de buna karşılık S.T.'ye , "O… Sensin. Geri zekalı" dedi. Karşılıklı hakaretten sonra, çevreden gelen uyarı üzerine araçlarıyla sokaktan ayrılan iki kadın, bu kez de birbirlerini takip etti. Ç.M.D.'nin çocuklarını götürdüğü kreş önünde iki kadın bu kez onlarca veli ve öğrencinin gözü önünde, araçtan inip kavgaya tutuştu.

Saç saça kavga eden, zaman zaman da yere düşen Ç.M.D. İle S.T., kreş önünde bekleyen velilerin araya girmesiyle güçlükle sakinleştirildi. İki kadın daha sonra karakola gidip birbirlerinden şikayetçi oldu.

UZLAŞMADILAR, DAVA AÇILDI

Soruşturma yürüten savcı, iki kadının uzlaşması için, uzlaştırmacı görevlendirdi. Ancak uzlaştırmacının çabalarına rağmen kadınlar, barışmadı, birbirlerinden şikayetçi olmayı sürdürdü. Bunun üzerine dosyayı bir kez daha ele alan savcılık, kadınlardan S.T. hakkında 'basit yaralama, tehdit ve hakaret' suçlarından 5 yıla kadar, Ç.M.D. hakkında da 'basit yaralama ve hakaret' suçlarından 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Kadınların önümüzdeki günlerde Karşıyaka Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacakları belirtildi.

İzmir'de kavga eden kadın sürücüler hakkında dava açıldı

İzmir'de kavga eden kadın sürücüler hakkında dava açıldı

İzmir'de kavga eden kadın sürücüler hakkında dava açıldı

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