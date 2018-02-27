İzmir'de kavgayı ayıran polis yaralandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde büfede kavga olduğu ihbarı üzerine bölgeye giden polis, işletme sahibi C.K. ile M.F.D. ve V.C.D.'nin kavga ettiğini gördü.

PLAKA ALNINA GELDİ

Kavgayı ayırmaya çalışan polis memuru M.G, V.C.D'nin elindeki palayı sallaması sonucu alnından hafif yaralandı.

POLİSİN DURUMU İYİ

Şüpheliler, daha sonra bölgeye sevk edilen takviye ekipler tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri alnından yaralanan polis memuru M.G.'yi ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı.

Burada tedaviye alınan polis memuru tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

İfadeleri alınmak üzere emniyette götürülen şüphelilerden M.F.D. ve V.C.D. sevk edildikleri adliyede tutuklandı.