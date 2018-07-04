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İzmir'de kaybolan Rüya ve anneannesi bulundu

İzmir'in Tire ilçesinde dün sabahtan beri kayıp olan 1.5 yaşındaki Rüya Çelik ile anneannesi Fatma Yenigün (55) bulundu.

DHA | 04.07.2018 - 11:26..
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Tire’ye bağlı kırsal Derebaşı Mahallesi’nde, kızının evinde yaşayan Fatma Yenigün (55), dün sabah saatlerinde torunu Rüya Çelik’i yanına alıp kimseye bir şey söylemeden dışarı çıktı.

Bu sırada evde bulunan ve kahvaltının ardından bir süre uyuyan Gülçin Çelik (17), uyandığında kardeşi Rüya ile anneannesinin evde olmadığını fark edip anne- babasına haber verdi.

İzmir'de kaybolan Rüya ve anneannesi bulundu

Derya Manas ile Hakan Çelik ise durumu jandarmaya bildirdi. Aile fertleri, kendi çabalarıyla çevrede arama yaptı; ancak sonuç alamadı. İhbarla köye gelen jandarma ve AFAD ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı.

Arama- kurtarma köpeklerini de kullanarak, dün gün boyu çalışma yapan ekipler, gece de kayıp anneanne ile torununu aradı.

KOMANDOLAR ARAZİYİ DİDİK DİDİK ARADI

Öte yandan, arama ve kurtarma çalışmalarına komandolar da katıldı. Araziye dağılan deneyimli komandolar, minik Rüya ve anneannesine dair iz aradı. Geç saatlere kadar devam eden aramalarda, uzman köpeklerden de yardım alındı.

BULUNDULAR

Bugün yapılan arama çalışmalarında Rüya ve anneannesi bulundu.

İzmir'de kaybolan Rüya ve anneannesi bulundu

İzmir'de kaybolan Rüya ve anneannesi bulundu

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