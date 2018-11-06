İzmir'de kaza: 1 ölü 13 yaralı

İzmir'in Menderes ilçesinde kamyonun şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüse çarpması sonucu hastaneye kaldırılan 13 yaralıdan biri müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
MİNİBÜSE ÇARPTI
Alınan bilgiye göre, Atatürk Caddesi'nde yolcu almak için duran 35 M 9511 plakalı minibüse, henüz sürücüsü tespit edilemeyen İZSU'ya ait 35 U 0991 plakalı kamyon arkadan çarptı.
1 ÖLÜ 3'Ü AĞIR 13 YARALI
Kazada, 3'ü ağır 13 kişi yaralandı.
Gaziemir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Yıldız Özkan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.