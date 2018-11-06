İzmir'de kaza: 1 ölü 13 yaralı

Ersun Yanal'la ilk teması kuran F.Bahçe yönetimi, tecrübeli teknik adamdan takımla ilgili bir rapor hazırlamasını istedi. Yanal raporunu milli maç arasında yönetime sunacak.

Tel Aviv yönetimi, uzun zamandır dillendirdiği İsrail ile Suudi Arabistan'ın da içinde yer aldığı Körfez ülkeleri arasında demiryolu inşa edilmesine yönelik planını açıklayacak.

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Olaylı derbinin ardından PFDK'ya sevk edilecek isimler

Olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından PFDK'ya sevk edilecek isimler belli oldu. Kırmızı kart gören futbolcuların yanı sıra Fatih Terim başta olmak üzere 5 isme daha ceza gelecek.