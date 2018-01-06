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İzmir'de kaza: 1 yaralanın hayati tehlikesi var

İzmir'de meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

İHA | 06.01.2018 - 06:41..
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İzmir'in Aliağa ilçesinde İzmir-Çanakkale Karayolu Viking Köprüsü mevkiinde iki otomobil çarpıştı.

Bergama yönünden İzmir istikametine seyir halinde olan Ahmet K. (57) idaresindeki 35 AHA 22 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen İbrahim Ö. (42 ) yönetimindeki 35 NGY 05 plakalı otomobile arkadan çarptı.

İzmir'de kaza: 1 yaralanın hayati tehlikesi var

1 YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Kazada, sürücü Ahmet K. ve diğer otomobilde bulunan Berkan V. (27) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi.Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulansla Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralılardan, Berkan V.’nin durumunun iyi olduğu, Ahmet K.’nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan, polis ekipleri kazanın olduğu yerde geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İzmir'de kaza: 1 yaralanın hayati tehlikesi var


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