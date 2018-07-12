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İzmir'de kaza sonrası gaza basan sürücü anıta çıktı

İzmir'de meydana gelen kazada duramayan bir otomobil Smyrna Anıtı'na tırmandı.

İHA | 12.07.2018 - 05:30..
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İzmir'in Bayraklı iki otomobil çarpıştı. Bir sürücünün kontrolü kaybetmesi üzerine hızlanan otomobil anıta çıktı.

İzmir'de kaza sonrası gaza basan sürücü anıta çıktı


YANLIŞLIKLA GAZA BASTI

39 yaşındaki Semanur Ayan 35 KCF 21 plakalı otomobil ile Altınyol yönünden Bornova istikametine seyir halinde olduğu sırada, aynı yönde ilerleyen Zeliha Çelik (33) idaresindeki 17 AZ 303 plakalı otomobil arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle şoke giren Ayan, iddiaya göre fren yerine gaza bastı. Bunun üzerine, kontrolden çıkan otomobil Smyrna Anıtı'nın tepesine çıkarak durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar şaşkınlık içerisinde durumu 112 Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İzmir'de kaza sonrası gaza basan sürücü anıta çıktı

Kaza sonrası araçtan çıkartılan Ayan, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Ayan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ayan'a arkadan çarpan Çelik ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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