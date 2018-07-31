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İzmir'de kaza yapan otomobil alev aldı: 3 yaralı

Konak ilçesinde aynı yöne giden iki otomobil çarpıştıktan sonra İbrahim Gültekin yönetimindeki otomobil savrularak duvara çarpıp alev alırken, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

DHA | 31.07.2018 - 06:47..
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Gürçeşme Caddesi'nde Tepecik'ten Gürçeşme yönüne giden İbrahim Gültekin (30) yönetimindeki 43 KN 133 plakalı otomobil, aynı yöne giden Mehmet Can (18) idaresindeki 16 VH 850 plakalı otomobile sollama yaptığı sırada çarptı.

İzmir'de kaza yapan otomobil alev aldı: 3 yaralı

DUVARA ÇARPIP ALEV ALDI

Çarpışmanın etkisiyle savrulan Gültekin idaresindeki otomobil duvara çarptıktan sonra alev aldı. Kazada Gültekin ve aynı otomobildeki Onur Tuğrul (15) ile Mehmet Can yaralandı. Çevredekiler yanan otomobildeki sürücü İbrahim Gültekin ile aynı araçta yolcu konumunda olan 15 yaşındaki Onur Tuğrul'u çıkardıktan sonra durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

İzmir'de kaza yapan otomobil alev aldı: 3 yaralı VİDEO

İzmir'de kaza yapan otomobil alev aldı: 3 yaralı

YANAN OTOMOBİLE İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobili kısa sürede söndürdü. Sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

İzmir'de kaza yapan otomobil alev aldı: 3 yaralı

YARALILARIN DURUMU İYİ

Mehmet Can tedavisinin ardından taburcu edilirken, diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

İzmir'de kaza yapan otomobil alev aldı: 3 yaralı

İzmir'de kaza yapan otomobil alev aldı: 3 yaralı

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