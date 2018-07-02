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İzmir'de kendilerini uyaran engelliyi dövdüler

Torbalı ilçesinde böbrek yetmezliği nedeniyle yüzde 96 engelli raporu bulunan Ali Gündüzeli, evlerin kapılarını tekmeleyen 2 kişi tarafından darbedildi.

DHA | 02.07.2018 - 19:05..
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Torbalı Atatürk Mahallesi'nde yaşayan 7 çocuk babası Ali Gündüzeli, evlerin kapılarını tekmeleyen Tahsin A. ve yanındaki Suriyeli Halıt Z.'yi uyarıda bulundu. Ancak, Gündüzeli tüm uyarılarına rağmen Tahsin A. ve Halıt Z., kapıları tekmelemeye devam etti.

DARP RAPORU VERİLDİ

Bunun üzerine, böbrek yetmezliği nedeniyle haftanın 4 günü diyalize giren ve bu rahatsızlığı nedeniyle yüzde 96 engelli raporu bulunan Gündüzeli, güçlükle dışarı çıkarak iki kişiyle konuşmak istedi. Ancak, uyuşturucu madde kullandıkları ileri sürülen Tahsin A. ve Halıt Z., ağzını bile açmasına fırsat vermeden Gündüzeli'ye saldırıp, tekme ve yumruk atarak dövdü.

Eşi, kızı ve gelini tarafından saldırganların elinden kurtarılan Ali Gündüzeli, Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sol gözü kan toplayan ve morluk oluşan, vücudunun çeşitli yerlerinde de ezikler bulunan Gündüzeli'ne darp raporu verildi.

İzmir'de kendilerini uyaran engelliyi dövdüler

SERBEST KALDILAR

Ailenin şikayeti üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Tahsin A. ve Halıt Z.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerden Suriyeli Halıt Z.'nin sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı. Polisteki işlemlerinin ardından şüpheliler, savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

Saldırıya uğrayan Ali Gündüzeli'nin fırıncılık yapan 25 yaşındaki oğlu Ahmet Gündüzeli, şüphelilerin poliste ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmalarının kendilerini bir kez daha yaraladığını söyledi.

Oğul Gündüzeli, şüphelilerin kendilerini, evlerini yakmakla tehdit ettiğini de belirtip, "3 erkek kardeş fırında çalışıyoruz. Olay anında biz de evde olsak belki olay daha da büyüyebilirdi. Babama saldıran kişiler şu an elini kolunu sallayarak geziyor. Bizim güvenliğimizi kim sağlayacak." dedi.

İzmir'de kendilerini uyaran engelliyi dövdüler

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