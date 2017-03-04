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İzmir'de Kılıçdaroğlu Romanlarla buluştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’de düzenlenen Türkiye Roman Buluşmasına katıldı.

04.03.2017 - 18:05
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Kılıçdaroğlu, Kültürpark'taki Türkiye Romanlar Buluşması'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en temel sorununun işsizlik olduğunu, işsizliğin de ancak sosyal devlet ilkesiyle sona erdirilebileceğini söyledi.

KILIÇDAROĞLU ROMAN VATANDAŞLARLA BİRARAYA GELDİ

Roman bir vatandaşı TBMM'ye taşıyan unsurun Cumhuriyet olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, kendisinin de Cumhuriyet sayesinde CHP Genel Başkanlığı görevine gelebildiğini belirtti. Cumhuriyet'e bu nedenle sahip çıkılması gerektiğine işaret eden Kılıçdaroğlu, herkesin eşit vatandaş olduğunu ve eşit hizmet alması gerektiğini anlattı.

İzmir'de Kılıçdaroğlu Romanlarla buluştu

CUMHURİYET'E SAHİP ÇIKIN

Türkiye'nin referanduma hazırlandığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, "16 Nisan'da sandığa gideceksiniz, Cumhuriyet'e sahip çıkın, oy kullanın, işsizlik olmasın, aç insan olmasın. " diye konuştu.

İzmir'de Kılıçdaroğlu Romanlarla buluştu

İzmir'de Kılıçdaroğlu Romanlarla buluştu

İzmir'de Kılıçdaroğlu Romanlarla buluştu

İzmir'de Kılıçdaroğlu Romanlarla buluştu

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