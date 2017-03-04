İzmir'de Kılıçdaroğlu Romanlarla buluştu

Kılıçdaroğlu, Kültürpark'taki Türkiye Romanlar Buluşması'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en temel sorununun işsizlik olduğunu, işsizliğin de ancak sosyal devlet ilkesiyle sona erdirilebileceğini söyledi.

KILIÇDAROĞLU ROMAN VATANDAŞLARLA BİRARAYA GELDİ

Roman bir vatandaşı TBMM'ye taşıyan unsurun Cumhuriyet olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, kendisinin de Cumhuriyet sayesinde CHP Genel Başkanlığı görevine gelebildiğini belirtti. Cumhuriyet'e bu nedenle sahip çıkılması gerektiğine işaret eden Kılıçdaroğlu, herkesin eşit vatandaş olduğunu ve eşit hizmet alması gerektiğini anlattı.

CUMHURİYET'E SAHİP ÇIKIN

Türkiye'nin referanduma hazırlandığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, "16 Nisan'da sandığa gideceksiniz, Cumhuriyet'e sahip çıkın, oy kullanın, işsizlik olmasın, aç insan olmasın. " diye konuştu.