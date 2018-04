İzmir'de kilisede Shakespeare anması

Dünyanın en önemli oyun yazarlarından biri kabul edilen İngiliz şair ve yazar William Shakespeare 402. ölüm yıldönümünde İzmir’in kalbi Konak’ta çok farklı bir etkinlikle anıldı. Konak Belediyesi tarafından düzenlenen ’Shakespeare ve Müzik’ adlı anma gecesine Alsancak St. John Anglikan Kilisesi ev sahipliği yaptı. 23 Nisan 1616 yılında hayata gözlerini yuman Shakespeare’in tarihi kilisede anıldığı etkinliği çok sayıda davetli izledi.

ESERLER YORUMLANDI

Halen ibadete açık olan kilisedeki gecede İzmir Barok Topluluğu üyelerinden soprano Linet Şaul, viola da gamba sanatçısı Bülent Oral ve Avrupa’nın önde gelen lut sanatçılarından Diego Leveric üçlüsü sahne aldı. Sanatçılar edebiyat alanında adeta bir deha olan William Shakespeare’in eserlerinden esinlenen Barok bestecilerin ortaya çıkardığı eserleri yorumladı.

Etkinlikte tiyatro oyuncusu Ayşe Lebriz Berkem de Shakespeare’in oyunlarından derlenen metinleri seslendirdi. Shakespeare’in yaşadığı dönemin müzikler Berkem’in oyunculuk performansıyla bütünleştiği gece izleyicilerden tam not aldı. Yaklaşık bir saat süren gecede sanatseverlere eşsiz bir müzik ziyafeti sunuldu. Etkinlik sonunda davetliler sahnedekileri ayakta alkışlandı. Etkinliğe ev sahipliği yapan St. John Anglikan Kilisesi Papazı James Buxton, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş’a göstermiş olduğu ilgi ve verdiği destekten ötürü teşekkür etti.

"HER ÇAĞIN VAZGEÇİLMESİ"

Shakespeare, oluşturduğu karakterlerde insan doğasının en değişmez özelliklerini benzersiz bir şiir diliyle yansıtması dolayısıyla yaşadığı yüzyıldan bu yana her çağda ve her ülkede tiyatro oyunları en çok sahnelenen yazar olmuştur. 1564 yılında İngiltere’de doğan, Rönesans şairlerinden olan Shakespeare, 23 Nisan 1616’da Startfort’ta, hayata veda etti. Her biri birbirinden değişik komedi ve trajediler kaleme alan Shakespeare’in ‘Bir Yaz Gecesi Rüyası’, ‘Hamlet’, ‘Macbeth’, ‘Kral Lear’, ‘Othello’, ‘Kral Lear’, ‘Romeo ve Juliet’ gibi pek çok eseri de Türkçeye çevrilerek, ülkemizde de sergilendi. Etkinlik kilise bahçesinde konuklar için verilen kokteylle son buldu.