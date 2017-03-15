İzmir'de kocasını taşla öldüren kadın yargılanıyor

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, geçtiğimiz ekim ayında sokakta tartıştığı eşi 71 yaşındaki Süleyman Ö.'yü başına taş ile vurarak öldüren 63 yaşındaki Behiye Ö.'nün yargılamasına devam edildi.

İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmaya tutuklu sanık Behiye Ö., Manisa Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, duruşma salonunda sanık avukatları Funda Ekin ile Aysun Akşehirlioğlu hazır bulundu. Behiye Ö.'nün çocukları ve yakınları da duruşmayı izledi.

"ELİME TAŞ ALIP ÖLDÜRMÜŞÜM HATIRLAMIYORUM"

Mahkeme Başkanı Tamer Bulam, sanık Behiye Ö.'nün Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinden gelen raporda cezai ehliyetinin bulunduğunu açıkladı. Daha sonra SEGBİS ile sanık Behiye Ö. mahkeme heyetine verdiği ifadesinde, "Olayın olduğu gün eşim ile dışarı çıkacaktık. Eşim önce 'tamam' dedi, ben üzerimi giyindim 'hadi çıkalım' dedim. 'Vazgeçtim' dedi. Eşim yıllardır böyledir, her an söylediğinden vazgeçebilir. Sonra tekrar fikir değiştirdi, dışarı çıktık. Otobüs durağına vardık, burada eşim tekrar gezmekten vazgeçti. Aramızda tartışma çıktı. Birbirimizi ittirmeye başladık. Sonra beni dövmeye başladı. Sonra nasıl oldu bilmiyorum, elime taş alıp, eşimi öldürmüşüm, o anları hiç hatırlamıyorum. Nasıl yaptım bilmiyorum, pişmanım" dedi.

"HAMİLEYKEN BİLE BENİ DÖVERDİ"

Eşi ile 45 yıldır evli olduklarını ve hiç anlaşamadıklarını belirten sanık Behiye Ö., "Eşim sürekli beni döver, bana hakaret eder. Beni evden dışarı çıkartmaz. Yıllardır çile çektim, 4 tane çocuğum var, evlatlarım için bu çileyi çektim. Eşim beni hamileyken bile döverdi. 30 yıl önce üçüncü çocuğuma hamileyken eşim tartışma sonucu beni ayağımdan pompalı tüfekle vurdu. O gün ayağıma isabet eden saçmalar hala ayağımda. Yıllardır her türlü şiddete maruz kaldım, eşim vücudumda bile sigara söndürdü. Ailemle görüştürmez. Evde hiç söz hakkım yoktur. Ama böyle bir cinayet hiç aklımdan bile geçmezdi. Nasıl yaptım hatırlamıyorum. Psikolojik rahatsızlığım yok ama yaşım ve yaşadığım olaylar nedeniyle psikolojik sıkıntılarım var" diye konuştu.

OĞLU ANNESİNİN SÖZLERİNİ DOĞRULADI

Daha sonra şahit olarak dinlenen sanığın oğlu Ender Ö., babasının annesine şiddet uyguladığını doğruladı. Ender Ö., "40 yaşındayım. Annem ve babamın evliliklerinin üçte ikisi, babamın anneme uyguladığı fiziksel şiddet ile geçmiştir. Evliliklerinin son dönemi ise babamın anneme uyguladığı fiziksel şiddetin yanı sıra psikolojik şiddet ile geçiyordu. Babam, annemin yıllardır dışarı çıkmasına izin vermez, komşulara gitmesine izin vermez. Annem evliliği süresince iyi bir gün görmemiştir. Zaten gözlerindeki hüzün, yüz hatları her şeyi ifade etmektedir. Çocukluğumdan beri babam annemi döver. Ben alt katlarında oturuyorum. Babam annemi dövünce ben yukarı çıkıp müdahale ederdim. Her zaman annemin yüzünü dayak izleri ile bir köşede ağlarken görürdüm.

"ANNEM ÇOK DEFA AYRILMAYI DÜŞÜNDÜ AMA.."

Annem çok defa ayrılmayı düşündü ama çocukları, yani bizler için hayatını babama feda etti. Bende 18 yaşına kadar babamdan fiziksel şiddet gördüm. Kardeşlerim arasında en çok da ablam babamdan fiziksel şiddet gördü. Annemin, babamı tasarlayarak öldürdüğünü düşünmüyorum spontane gelişen bir olay sonrası bu olayın meydana geldiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Savcı verdiği mütalaasında, sanığın tutuklu yargılanmasını talep ederken, sanık avukatları müvekkillerinin öldürme kastı ile hareket etmediğini, sabit ikametgahı, düzenli bir aile yaşamı bulunduğu için tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti kısa bir ara verdikten sonra Mahkeme Başkanı Tamer Bulam, sanığın İstanbul Adli Tıp Kurumundan cezai ehliyetinin olup olmadığına dair rapor alınmasına, sanığın tutukluluk halinin devam edilmesine karar verip dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı mayıs ayına erteledi.