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İzmir'de koltuk döşeme atölyesi kül oldu

Koltuk döşeme atölyesi, çıkan yangında tamamen kullanılmaz hale geldi, 2 araçta hasar oluştu.

28.10.2017 - 09:00
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Yangın, saat 20.00 sıralarında Anafartalar Mahallesi Yurt Sokak'ta bulunan bir koltuk döşeme atölyesinde, henüz bilinmeyen nedendenle İşyerindeki alevleri gören çevredekiler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İzmir'de koltuk döşeme atölyesi kül oldu

ALEVLER 2 SAAT İÇERİSİNDE KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine sokağa 4 itfaiye aracı sevk edildi. Alevler, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Koltuk döşeme atölyesinin tamamen yanarak kullanılmaz hale geldiği yangında, işyerinin bulunduğu binada da alevler nedeniyle hasar oluştu. Alevlerin sıçradığı 45 RD 310 ve 35 Z 2388 plakalı 2 araçta da hasar meydana geldi.

İzmir'de koltuk döşeme atölyesi kül oldu

YARALILARIN DURUMU İYİ

Yanan işyerinin bulunduğu binada oturan 80 yaşındaki Müesser Dedeoğlu ile 46 yaşındaki Filiz Belen dumanlardan etkilenerek, ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

İzmir'de koltuk döşeme atölyesi kül oldu

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ödemiş Kaymakamı Celil Ateşoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Kiremitçi,  Belediye Başkanı A. Mahmut Badem yanan işyerine gelerek incelemelerde bulundu. Yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.

İzmir'de koltuk döşeme atölyesi kül oldu

İzmir'de koltuk döşeme atölyesi kül oldu

İzmir'de koltuk döşeme atölyesi kül oldu

İzmir'de koltuk döşeme atölyesi kül oldu

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