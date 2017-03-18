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İzmir'de komando marşla evlilik teklifi etti

22. dönem Terörle Mücadele Eğitim kursu mezuniyet töreninde Uzman Çavuş Selahattin D., kız arkadaşına evlilik teklifi yaptı.

18.03.2017 - 10:13
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İzmir'in Foça ilçesinde, komando Uzman Çavuş Selahattin D. yemin töreni sonrasında kız arkadaşı Dilek C.'ye komando marşıyla evlenme teklifi yaptı.

TÖREN BEĞENİYLE İZLENDİ

22. dönem Terörle Mücadele Eğitim kursu mezuniyeti 17 Mart tarihinde Foça'da gerçekleşti. Tören, katılan asker yakınları tarafından beğeni ile izlendi. Ardından Uzman Çavuş Selahattin D., dönem arkadaşlarının yardımıyla sürpriz evlenme teklifi hazırlıklarına başladı.

PANKART AÇTI

Yere renkli yazılarla "Benimle evlenir misin" pankartı açan Selahattin D., arkadaşlarına komut vererek yürüyüşe başlattı. Komandolar hep bir ağızdan "Dilek Selahattin'le evlenir misin?" marşını söylediler.

İzmir'de komando marşla evlilik teklifi etti

EVLENME TEKLİF ETTİ

Bu sırada sevgilisine cebinde sakladığı ve bir süre bulmaya çalıştığı yüzüğü diz çökerek uzattı.

Birbirlerine sarılan çiftin mutluluğuna törene katılanlar alkış ve ıslıklarıyla ortak oldu. Komandolar arkadaşları Uzman Çavuş Selahattin D.'yi omuzlayarak havaya atıp tutular.

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