İzmir'de komando marşla evlilik teklifi etti

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Levent Üzümcü yine nefret kustu

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Terör örgütü PKK'nın okullara düzenlediği saldırılara rağmen eğitime yapılan yatırımlara ara verilmiyor.

Bitlis'te eğitime 100 milyon liralık yatırım

Demet Şener, İbrahim Kutluay'la olan boşanma sürecine dair konuştu.

Aykut Kocaman, Fenerbahçe maçında attıkları golden sonra sevinmemesini eleştirenlere sert bir dille cevap verdi.

İnternet üzerindeki aramalarını baz alarak rüya haritası oluşturan Yandex, Rusların rüyalarında en çok Putin'i gördüğünü ortaya koydu.

Ruslar rüyalarında en çok Putin'i görüyor

Liseli Berkay Başbahçivan'nın ölüm nedeninin kalp krizi olduğu ortaya çıktı.

Ders çıkışı yere yığılan Berkay ölüm nedeni belli oldu

Avcılar Belediyesi referandum çalışmaları kapsamında insanları bir araya getirebilmek için Kübalı müzisyenlerle bir etkinlik düzenledi.

1 Trump'ın esprisi Merkel'i şaşırttı İkili görüşmede Merkel'in elini sıkmayan Trump, bir de telekulak esprisiyle Merkel'e ters köşe yaptı.

2 Fransız bakanın eflatun çorapları G-20 zirvesi aile foroğraflarında en çok dikkati çeken, Fransa Maliye Bakanı Sapin'in parlak eflatun çorapları oldu.

3 THY uçuş rakamlarını açıkladı Türk Hava Yolları, bu yılın ilk iki ayında 8.2 milyon yolcu taşıdı.

4 Moody's Türkiyenin kredi notu görünümünü düşürdü Moody's referandumn öncesi yine devrede: Türkiye'nin kredi notunu görünümünü "durağan"dan "negatif"e çevirdiler.

5 Çanakkale Köprüsü'nün yapımına hayır diyenler var Türkiye'nin mega projelerine karşı takoz olmaya çalışanlar, Çanakkale Köprüsü'nün temel atma gününde yine ortaya çıktı.

6 Kütahya'da zincirleme kaza: 2 ölü 13 yaralı 7 otomobil, 1 kamyon, 1 kamyonet ve 1 minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.