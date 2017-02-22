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İzmir'de konut fiyatları arttı

İzmir'de konut fiyatları yüzde 16 artış gösterdi.

22.02.2017 - 09:12
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Yapılan bir araştırmaya göre Türkiye genelinde birim metrekare konut fiyatları, 2016 Kasım sonu itibarı ile bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10 artış gösterdi.

2015 yılı Kasım ayında ortalama bin 752 Türk Lirası/metrekare olan konut fiyatları, 2016 yılında bin 928 Türk Lirası/metrekareye ulaştı.

YÜZDE 16 ARTIŞ

Yapılan araştırmaya göre son 1 yılda birim metrekare fiyatları en fazla İzmir'de arttı. 2015 Kasım sonunda bin 896 TL/metrekare olan konut fiyatları yüzde 16 artış göstererek, 2016 Kasım sonunda 2 bin 203 TL/metrekareye ulaştı. İzmir'deki fiyat artışını yüzde 10.3 oranla İstanbul ve yüzde 9 ile Ankara izliyor

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