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İzmir'de konut satışları arttı

Türkiye'nin turistik bölgelerinden biri olarak değerlendirilen İzmir'de 81 bin 316 konut satışı gerçekleşti.

28.01.2017 - 10:53
  1. Haberler
  2. Emlak

Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayınladığı verilere göre 2016 yılında 1 milyon 341 bin 453 adet konut satışı gerçekleşti.

İzmir'de konut satışları arttı

KONUT SATIŞI İZMİR'DE ARTTI

İstanbul ve Ankara'da konut satışları 2015 yılına göre gerilerken, İzmir'de artış yaşandı. İstanbul- İzmir Otoyolu projesi nedeniyle Çeşme, Urla ve Seferihisar'a konut alıcısının ilgisinin arttığını belirten yetkililer, Bayraklı, Bornova ve Karşıyaka'da son dönemde 1+1 ve 2+1 dairelere olan talebin arttığına bunun da satış adedini yükselttiğine de işaret etti.

İzmir'de konut satışları arttı

2017 YILINDA DA DEVAM EDECEK

İzmir'de konut metrekare fiyatlarının İstanbul ve Ankara'ya göre daha ucuz olması nedeniyle ulaşım ağı güçlü ve üniversitelere yakın lokasyonlarda yatırım amaçlı alımların fazla olduğunu belirten uzmanlar, bu trendin 2017 yılında da devam etmesini beklediklerini söyledi.

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