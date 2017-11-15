İzmir'de Körfez Projesi tartışmaları

Hükümet İzmir'e; İstanbul Boğazı'ndaki Marmaray ve Avrasya Tüneli'nin birleşimi olan Körfez Geçiş Projesi'ni kazandırmayı planlıyor. Bu kapsamda İzmir Körfezi'ne bir tüp geçit ve köprü inşa edilecek. Böylelikle Çiğli'den Narlıdere'ye 6 dakikada geçiş sağlanacak.

PROJEYE KARŞI ÇIKTILAR

Fakat Doğa Derneği, EGEÇEP, TMMOB İzmir Körfezi’ne yapılması planlanan otoban bağlantılı köprü projesine karşı çıktı. Nedeni ise Gediz Deltası’ndaki flamingo nüfusu...

AZİZ KOCAOĞLU'NDAN DESTEK

Tartışmalar sürerken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu projeye bakışının olumlu olduğunu açıkladı.

"YAPIN KARDEŞİM"

Hükümetin "İzmirli isterse yaparız." atfına dikkat çeken Aziz Kocaoğlu, "Ben vatandaşın en fazla oyuyla seçilmiş kardeşinizim. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanıyım." vurgusunu yaptı.

Belediye Başkanı devamında şu ifadeleri kullandı: "Ben tüp geçişi istiyorum. Duymayan bir daha duysun. Ben tüp geçişin tartışmasız yapılmasını istiyorum. Yapın kardeşim.”





"AZİZ KOCAOĞLU İKTİDARLA HİÇBİR KONUDA BİR ARAYA GELEMEZDİ..."

Bu arada projeye karşı olanlar Kocaoğlu'nun açıklamalarına tepki gösteriyor. Doğa Derneği Genel Koordinatörü Dicle Tuba Kılıç, Kocaoğlu'nun açıklamasını üzüntü ile okuduklarını duyurdu:

“Dünyanın tüm şehirlerinde köprü yapabilirsiniz. Ancak flamingolar ile iç içe yaşama şansına yeryüzünde İzmir’den başka hiçbir şehirde sahip değilsiniz. Başkan Kocaoğlu ve iktidarın hemen hemen hiçbir konuda bir araya gelemezken, İzmir’in koruma alanlarını, kuşlarını yok etmek ve şehri batıya doğru büyütmek için buluşmuş olması son derece düşündürücü.”

