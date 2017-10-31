İzmir'de köylüler yağmur duası yaptı

İzmir'in Tire kırsalındaki Derebaşı Mahallesi sakinleri, eylül ve ekim aylarında beklenen yağmurlar bir türlü yağmayınca toplu şekilde yağmur duasına çıktı. Çatal Er Türbesi'nde kadın erkek, çoluk çocuk toplanan yüzlerce köylü, imece usulü yapılan yemeğin ardından köy imamı Samet Doğan önderliğinde ellerini göğe açarak yağmurun yağması için dua etti.

500'DEN FAZLA KİŞİ KATILDI

Yağmur duasına, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Emre Davutoğlu, İlçe Tarım Müdürü Mutlu Tıraş, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Çeltikcoğlu ve CHP İlçe Başkanı Hakan Şenoyar ile Pınarlı, Doyranlı gibi komşu köylerden 500'ü aşkın kişi katıldı.

"YAĞMAZSA HALİMİZ PERİŞAN"

Kuraklık nedeniyle yaşadıkları sorunları anlatan Derebaşı Muhtarı Süleyman Kandak, "İmece usulü topladığımız paralarla aldığımız adak danayı Çatal Er Türbesi'nde kestik. Kadınlarımızın pişirdiği 6 çeşit hayır yemeğini misafirlerimize dağıttık. Yıllardır su sorunu çekiyoruz. Su kaynakları açısından en fakir bölgedeyiz. Bölgemizde, hayvancılık ve buna bağlı tarımın yanında çiçekçilik de yapılıyor. Ekim ayında tarlalarımıza ekmemiz gereken silajlık mısır, yulaf, arpa gibi tarım ürünlerini yaşadığımız kuraklık nedeniyle henüz tarlalarımıza ekemedik. Bir an önce yağması gereken yağmurlar yağmazsa halimiz perişan" diye konuştu.





















