taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.643
USD
3,7729
EURO
4,3933
ALTIN
154,86
PETR
60,4400

İzmir'de köylüler yağmur duası yaptı

son yıllardaki kuraklık nedeniyle tarımda sıkıntı yaşayan kırsal mahalleleri ile çevresindekiler, yağmur duasına çıktı.

31.10.2017 - 11:38
  1. Haberler
  2. İç Haber

İzmir'in Tire kırsalındaki Derebaşı Mahallesi sakinleri, eylül ve ekim aylarında beklenen yağmurlar bir türlü yağmayınca toplu şekilde yağmur duasına çıktı. Çatal Er Türbesi'nde kadın erkek, çoluk çocuk toplanan yüzlerce köylü, imece usulü yapılan yemeğin ardından köy imamı Samet Doğan önderliğinde ellerini göğe açarak yağmurun yağması için dua etti.

İzmir'de köylüler yağmur duası yaptı

500'DEN FAZLA KİŞİ KATILDI

Yağmur duasına, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Emre Davutoğlu, İlçe Tarım Müdürü Mutlu Tıraş, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Çeltikcoğlu ve CHP İlçe Başkanı Hakan Şenoyar ile Pınarlı, Doyranlı gibi komşu köylerden 500'ü aşkın kişi katıldı.

İzmir'de köylüler yağmur duası yaptı

"YAĞMAZSA HALİMİZ PERİŞAN"

Kuraklık nedeniyle yaşadıkları sorunları anlatan Derebaşı Muhtarı Süleyman Kandak, "İmece usulü topladığımız paralarla aldığımız adak danayı Çatal Er Türbesi'nde kestik. Kadınlarımızın pişirdiği 6 çeşit hayır yemeğini misafirlerimize dağıttık. Yıllardır su sorunu çekiyoruz. Su kaynakları açısından en fakir bölgedeyiz. Bölgemizde, hayvancılık ve buna bağlı tarımın yanında çiçekçilik de yapılıyor. Ekim ayında tarlalarımıza ekmemiz gereken silajlık mısır, yulaf, arpa gibi tarım ürünlerini yaşadığımız kuraklık nedeniyle henüz tarlalarımıza ekemedik. Bir an önce yağması gereken yağmurlar yağmazsa halimiz perişan" diye konuştu.

İzmir'de köylüler yağmur duası yaptı

İzmir'de köylüler yağmur duası yaptı

İzmir'de köylüler yağmur duası yaptı

İzmir'de köylüler yağmur duası yaptı

İzmir'de köylüler yağmur duası yaptı

İzmir'de köylüler yağmur duası yaptı

İlginizi Çekebilir
Çürük raporunda rekor
Bakan Canikli, CHP Bolu Milletvekili Özcan'ın ‘askerliğe elverişli değildir' raporu hakkındaki soru önergesini istatistiklerle yanıtladı.
İklim nedeniyle bir milyar kişi göç etmek zorunda kalabilir
Araştırmalar, son yıllarda hava şartları nedeniyle olan doğal afetlerin yüzde 46 oranında artmasıyla göçlerin olabileceğini gösteriyor.
Hamileyken hamile kalan anne, bebeklerini doğurdu
İzmirli bir anne, hamileyken hamile kalan 12. vaka olarak tıp tarihine geçti.
Kağıthane'de servis şoförüne silahlı saldırı
İstanbul Kağıthane'de öğrencileri bıraktıktan sonra seyir halinde ilerlerken silahlı saldırıya uğrayan servis şoförü hayatını kaybetti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
FOX TV'nin sahip çıktığı Ercan Gün'den 2 ayrı bylock çıktı

FOX TV'nin sahip çıktığı Ercan Gün'den 2 ayrı bylock çıktı

80
Optimar'ın anketinde İYİ Parti'nin oy oranı

Optimar'ın anketinde İYİ Parti'nin oy oranı

289
CHP'li vekil canlı yayında yanlış bilgi kurbanı oldu

CHP'li vekil canlı yayında yanlış bilgi kurbanı oldu

87
Halil İbrahim sınır kapısı Irak yönetimine teslim edildi

Halil İbrahim sınır kapısı Irak yönetimine teslim edildi

33
Amerikalı bakanlardan sınırsız savaş yetkisi talebi

Amerikalı bakanlardan sınırsız savaş yetkisi talebi

85
Trump: Bingazi saldırısının zanlısını yakaladık

Trump: Bingazi saldırısının zanlısını yakaladık

22
Sumudica: Valbuena çıkmasaydı Fenerbahçe kazanırdı

Sumudica: Valbuena çıkmasaydı Fenerbahçe kazanırdı

32
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM