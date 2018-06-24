İzmir'de küfür eden seçmenin hüsranı

Geçtiğimiz günlerde Muharrem İnce'nin İzmir'de topladığı kalabalıkla şımaran CHP'li seçmenler, içki masalarında Cumhurbaşkanı'na çirkin küfürler etti.

İzmirli CHP'li seçmenin çirkin yüzü-VİDEO

GEREKEN DERSİ MİLLET VERDİ

Sosyal medyada gururla paylaştıkları videoda kadeh kaldırıp küfürlü tezahüratlarla yırtınan CHP seçmenleri gereken dersi almış oldu.

BU ZİHNİYET KAYBETMEYE MAHKUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda işi bitirerek yeniden seçildi. Bu alçak zihniyet yine kaybetti. Bu kafayla makus talihleri hiç değişmeyecek gibi görünüyor.