İzmir’de kule vinç devrildi: 1 yaralı

Saat 15.30 sıralarında 29 Ekim Mahallesi 7601. Sokak’ta meydana gelen olayda, bir inşaatın şantiyesinde 55-65 metre yükseklikteki kule vinç, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.

OPERATÖR AĞIR YARALI

Önce bir binaya çarpan kule vinç, daha sonra park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Olayda vinç operatörü Eren Bulut (23) ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar, durumu 112 sağlık ve 110 itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, kule vincin operatör kısmında sıkışan Bulut’u çıkarttı. Daha sonra yaralı, sağlık ekipleri tarafından Çiğli Bölge Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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