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İzmir'de lise öğrencileri kavga etti: 2 yaralı

Karabağlar ilçesinde lise öğrencileri arasındaki kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

AA | 09.03.2018 - 17:29..
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db

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, lise öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 öğrenci yaralandı.

OTOBÜS DURAĞINDA KAVGA

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi S. E. (17) ile aynı okulda eğitim gören B.M. (17) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle okul yakınındaki otobüs durağında tartışma çıktı.

KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine B.M, S.E'yi bıçakla yaraladı ve kaçtı. Bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan İ.Ö. de hafif yaralandı.

Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan S.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kaçan şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

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