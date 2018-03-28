İzmir'de lise öğrencisi okulda intihar etti

Bugün öğle saatlerinde Tepecik semtindeki 50'nci Yıl Anadolu Lisesi'nde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Demircan Ş., ders saatinde okulunun 3'üncü katındaki boş bir sınıfın penceresinden kendisini boşluğa bıraktı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Demircan Ş., öğretmenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Demircan Ş., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DİĞER ÖĞRENCİLERE PSİKOLOJİK DESTEK VERİLDİ

Olağanüstü durumlarda psikolojik destek sağlamakla görevli olan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı krize müdahale ekipleri okulda çalışma başlattı. Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü belirtildi.