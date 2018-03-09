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İzmir'de liseli kavgası: 2 yaralı

İzmir Karabağlar'da lise son sınıf öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 öğrenci yaralandı. Yaralı öğrenciler hastanede tedaviye alındı.

DHA | 09.03.2018 - 18:30..
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İzmir'de Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi S.E. (17) ile aynı okulda öğrenci B.M. (17) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

KAVGADA BIÇAK ÇIKARDILAR

Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. B.M. kavga sırasında S.E.'yi bıçakla omzundan yaralayıp, kaçtı. Bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan öğrencilerden İ.Ö. de hafif yaralandı.

İzmir'de liseli kavgası: 2 yaralı

1 ÖĞRENCİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan S.E.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis, şüpheli B.M.'yi yakalayıp gözaltına aldı, soruşturma başlattı.

İzmir'de liseli kavgası: 2 yaralı

İzmir'de liseli kavgası: 2 yaralı

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