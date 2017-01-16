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İzmir'de mazot hırsızlığı

Torbalı'da 2 bin 500 litre mazot çaldığı tespit edilen 3 kişi tutuklandı..

16.01.2017 - 08:59
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  2. İç Haber

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Torbalı'da son zamanlarda artan mazot hırsızlığı üzerine Jandarma ekipleri inceleme başlattı.

2 BİN 500 LİTRE MAZOT ÇALDILAR

Mazot hırsızlığının yapıldığı yerlerdeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri 2 kişinin hırsızlık görüntüsüne ulaştı. Ekiplerin yaptığı operasyon sonucu gözaltına alınan E.T. ve O. S. sorgulamalarında yaklaşık 2 bin 500 litre mazot çaldıklarını itiraf etti.

TUTUKLANDILAR

Yapılan detaylı çalışma sonucu üçüncü bir ismin daha hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi. E.T'nin kuzeni olduğu öğrenilen M.T. de jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 3 kişi tutuklanarak Aliağa Cezaevine gönderildi.





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