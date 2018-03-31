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İzmir'de minibüs ile tır çarpıştı: 4 kişi yaralandı

İzmir’in Aliağa ilçesinde, minibüs ile tırın çarpışması sonucu, 4 kişi yaralandı.

İHA | 31.03.2018 - 03:51..
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Gece 01:00 sularında İzmir - Çanakkale Karayolu Yeni Foça Kavşağında meydan gelen kazada yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

İzmir'de minibüs ile tır çarpıştı: 4 kişi yaralandı


YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

20 yaşındaki Alp D. yönetimindeki 07 EK 575 plakalı minibüs, Aliağa’dan İzmir yönüne seyir halindeyken, Yeni Foça istikametinden gelen 43 yaşındaki Basri B. idaresindeki tır ile çarpıştı.

Kaza sonucu, sürücü Alp D. ile minibüste bulunan 3 yolcu yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 sağlık ekiplerine ihbar etti. Yaralılar, ihbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İzmir'de minibüs ile tır çarpıştı: 4 kişi yaralandı


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