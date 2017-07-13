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İzmir'de mısır tarlasına uyuşturucu baskını

Aliağa ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda mısır tarlasında hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli yakalandı.

13.07.2017 - 11:17
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Barboros Hayrettin Paşa Mahallesi Kocakır mevkiinde mısır tarlasında hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

970 KÖK HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ

Belirlenen adrese yapılan baskında mısır tarlasının içinde 970 kök hint keneviri ele geçirildi. Operasyon kapsamında G.Y. ve Ö.Y., gözaltına alırken, olayla ilgili bir kişinin daha aranmasına devam edildiği belirtildi. Jandarmadan yapılan açıklamada uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

İzmir'de mısır tarlasına uyuşturucu baskını

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