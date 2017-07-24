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İzmir'de motosikletle kamyon çarpıştı: 1 ölü

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, kırmızı ışık ihlali yaparak kamyona çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

24.07.2017 - 07:34
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33 yaşındaki Yüksel Tek'in yönetimindeki plakasız motosiklet, Gaziemir yönünden Konak istikametine seyir halindeyken, Paşaköprü Mezarlığı mevkisinde iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yaptı.

Bu sırada yan yoldan gelerek Gaziemir istikametine geçiş yapmak isteyen 38 yaşındaki Erdoğan Ö. idaresindeki kamyona çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Tek, ağır yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Tek, İhbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İzmir'de motosikletle kamyon çarpıştı: 1 ölü

Burada tedavi altına alınan Yüksel Tek yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz sürücünün cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ İFADE VERDİ

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında kamyon sürücüsü Erdoğan Ö., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

İzmir'de motosikletle kamyon çarpıştı: 1 ölü

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