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İzmir'de mültecilerle kaza yapan şoför gözaltına alındı

İzmir'de 22 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili kamyon şoförüyle birlikte ikisi Suriyeli 5 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi | 15.10.2018 - 12:03..
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İzmir'de, kasasında Yunanistan'ın Samos Adası'na gitmeyi planlayan yabancı uyruklu mültecilerin bulunduğu kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, dere yatağına uçtu.

Kamyonun ters döndüğü korkunç kazada, 22 göçmen öldü, aralarında sürücünün de bulunduğu 13 kişi yaralandı.

ŞOFÖR O ARAÇTAN SAĞ KURTULDU

Kaza sonrası şoför araçtan mucizevi bir şekilde sağ kurtuldu. Yol kenarında başka bir aracı durduran şoför kazada başka yaralananın olmadığını belirterek kendisini bir taksi durağına bırakmasını istedi.

İzmir'de mültecilerle kaza yapan şoför gözaltına alındı

Daha sonra hastaneye giden şoför ilk ifadesinde yüksekten düştüğünü söyledi.

Ancak olay ortaya çıktıktan sonra polise gerçekleri itiraf etmek zorunda kaldı.

BUGÜN GÖZALTI KARARI GELDİ

Kazada olaydan sorumlu şoförle birlikte 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların 2'sinin Suriyeli olduğu bildirildi.

İzmir'de mültecilerle kaza yapan şoför gözaltına alındı

İzmir'de mültecilerle kaza yapan şoför gözaltına alındı

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