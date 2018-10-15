İzmir'de mültecilerle kaza yapan şoför gözaltına alındı

İzmir'de, kasasında Yunanistan'ın Samos Adası'na gitmeyi planlayan yabancı uyruklu mültecilerin bulunduğu kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, dere yatağına uçtu.
Kamyonun ters döndüğü korkunç kazada, 22 göçmen öldü, aralarında sürücünün de bulunduğu 13 kişi yaralandı.
ŞOFÖR O ARAÇTAN SAĞ KURTULDU
Kaza sonrası şoför araçtan mucizevi bir şekilde sağ kurtuldu. Yol kenarında başka bir aracı durduran şoför kazada başka yaralananın olmadığını belirterek kendisini bir taksi durağına bırakmasını istedi.
Daha sonra hastaneye giden şoför ilk ifadesinde yüksekten düştüğünü söyledi.
Ancak olay ortaya çıktıktan sonra polise gerçekleri itiraf etmek zorunda kaldı.
BUGÜN GÖZALTI KARARI GELDİ
Kazada olaydan sorumlu şoförle birlikte 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların 2'sinin Suriyeli olduğu bildirildi.