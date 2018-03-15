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İzmir'de nevruz operasyonu: 61 gözaltı

İzmir'de yaklaşan nevruz öncesi düzenlenen operasyonda 61 kişi gözaltına alındı.

AA | 15.03.2018 - 12:43..
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Terörle Mücadele, Asayiş Şube, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Hareket Şube Müdürlüğünden sorumlu 4 il emniyet müdür yardımcısı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürü Seda Okur, Terörle Mücadele Şube Müdürü Akın Tan, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kaan Coşkun'un idaresinde düzenlenen operasyonda, şüphelilerin adresleri tek tek arandı.

OPERASYONA BİN 500 POLİS KATILDI

Bin 500 polisin katıldığı ve iki polis helikopterinin havadan destek verdiği operasyonda ekipler, 4 narkotik dedektör köpeği yardımıyla evlerde arama yaptı. Operasyonda, biri asker kaçağı olduğu belirlenen 61 kişi gözaltına alındı.

ELE GEÇİRİLENLER

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 4 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 62 mermi, 8 ruhsatsız pompalı tüfek, 101 fişek, birer kılıç, döner bıçağı, 30 gram skunk, 155 gram esrar ile terör örgütü PKK/KCK'ya ait çok sayıda örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İzmir'de nevruz operasyonu: 61 gözaltı

İzmir'de nevruz operasyonu: 61 gözaltı

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