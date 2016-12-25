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İzmir'de Noel kutlaması

Hristiyanlığın önemli kutsal mekanlarından Meryem Ana Evi'nde, Hz. İsa'nın doğum günü olarak kabul edilen Noel gecesi ayinle kutlandı.

Ajanslar | 25.12.2016 - 11:18
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Yurt içi ve dışından gelenler, ayin alanında buluştu. Katılanlar özel olarak hazırlanan yoldan şapele kadar dualar ve ilahiler eşliğinde yürüdü.

İNCİL'DEN DUA ETTİ

Hz. İsa'nın doğumunu konu alan ilahiler ile İncil'den duaların okunduğu ayini yöneten rahip Maciej Sokolowski, insanların gerçek anlamda barış ve hoşgörüyü bilmediklerini, bugün insanların Allah adına birbirlerini öldürdüklerini söyledi.

İzmir'de Noel kutlaması

Rahip Sokolowski, Suriye başta olmak üzere tüm dünyada savaşların sona erip barışın gelmesini diledi.

Ayine katılan 46 yaşındaki Mesut Caner Yusufoğlu, dünyada sevgi ve barışın hakim olacağı bir yıl diledi. Türkiye'deki şehit haberlerine çok üzüldüklerini belirten Yusufoğlu, "Kısa zamanda Ortadoğu'ya barışın gelmesini ve insanların birlik içinde yaşamasını temenni ediyorum. Bu dileklerimizin gerçekleşmesi için dua ediyoruz." dedi.

İzmir'de Noel kutlaması

Marisa Gormasano ise, 3 senedir Meryem Ana Evi'nde düzenlenen ayine katıldığını aktardı. Yapılan bazı hatalardan dolayı insanoğlunun barışı hak eder durumda olmadığını savunan Gormasano, "Umarım Dünya ve Türkiye en kısa sürede huzuru bulur. Türkiye ve İstanbul dünyanın merkezi. Türkiye'nin sağlıklı şartlarda kalması gerekir, savaş sonunda barış varsa güzeldir." diye konuştu.

Anna Aliver de tüm insanlara yeni yılda sağlık, barış ve huzur dilerken, yaşanan acı olaylar karşısında herkesin sessiz kaldığını ifade etti.

İzmir'de Noel kutlaması

İzmir'de Noel kutlaması

İzmir'de Noel kutlaması

İzmir'de Noel kutlaması

İzmir'de Noel kutlaması

İzmir'de Noel kutlaması

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