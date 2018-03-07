İzmir'de otelde yangın

Oteller sokağında bulunan 5 katlı otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler binayı sardı.
KURTULMAK İÇİN CAMDAN ATLADILAR
Hızla büyüyen yangın sırasında korkuya kapılan 2'si yabancı uyruklu 3 kişi camdan atladı. Park halindeki otomobilin üzerine düşen kişiler ağır yaralandı. Yaralı kadınlar hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
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KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Oteldeki yangını söndürmek için çalışmalar sürerken, binada mahsur kalanların da bulunduğu öğrenildi.
İçeride mahsur kalanların tahliye edilmeye çalışıldığı yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.