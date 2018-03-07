İzmir'de otelde yangın

1 MLKP üyesi Yunanistan sınırında yakalandı Edirne'de terör örgütü MLKP üyesi olan bir kişi, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut askerlerince Yunanistan'a kaçamadan yakalandı.

2 İstanbul'da 2020 yılına kadar tamamlanacak 7 metro hattı İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılına kadar 7 hattın yapımını tamamlamayı planlıyor.

3 THY'nin gururla dolu bir yılı Türkiye'nin yüz akı THY geçtiğimiz yılı oldukça verimli bir performans ile kapattı. Esas faaliyet karında 1 milyar doları aşan şirket, gelirde 11 milyar doları buldu, net kâr 223 milyon dolara ulaştı.

4 HGS ve OGS 458 milyon kez kullanıldı Köprü ve otoyollardan geçen yıl sonu itibarıyla HGS ve OGS kullanılarak toplam 458 milyon 339 bin 669 araç geçişi oldu.

5 Kim Kardashian'dan olay suçlama Kardashian, Saint Laurent markasının eşi Kanye West'i kopyaladığını söyledi.

6 2017'de 2 milyon 250 bin pasaport basıldı 2017 yılında, 1 milyon 740 bin 349'u umumi, 446 bin 31'i hususi ve 63 bin 923'ü hizmet pasaportu olmak üzere toplam 2 milyon 250 bin pasaport basıldı.