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İzmir'de otomobil bisiklet sürücülerine çarptı: 1 ölü 2 yaralı

İzmir'de kontrolden çıkan bir otomobil iki bisiklet sürücüsüne çarptı. Hurdaya dönen araçtaki şoför hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

İHA | 25.05.2018 - 02:33..
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Narlıdere'de iki bisikletliye çarpan otomobil, daha sonra bir ağaca çarptı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Bisiklet sürücülerinden 1'i ise ağır yaralı.

GENÇ SÜRÜCÜ KONTROLÜ KAYBETTİ

19 yaşındaki Berkcan Dikme idaresindeki 35 F 6229 plakalı hafif ticari araç, Güzelbahçe yönünden Narlıdere istikametine seyir halinde olduğu sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Bunun üzerine, kontrolden çıkan hafif ticari araç aynı istikamete ilerleyen bisiklet sürücüleri Remzi Batu Karabulut (19) ve Mustafa Can Yağcı’ya(16) daha sonra da takla atarak yol kenarındaki bir ağaca çarptı.

İzmir'de otomobil bisiklet sürücülerine çarptı: 1 ölü 2 yaralı

İzmir'de otomobil bisiklet sürücülerine çarptı: 1 ölü 2 yaralı VİDEO

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Çarpmanın etkisiyle bisiklet sürücüleri yola savrularak metrelerce sürüklenirken, ağaca çarpan hafif ticari araç ise hurdaya döndü. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine, kazanın bulunduğu noktaya 3 ambulans, 1 itfaiye ve 1 AKS ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan Karabulut ve Yağcı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralılardan Mustafa Can Yağcı’nın durumunun ağır olduğu, Karabulut’un ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İzmir'de otomobil bisiklet sürücülerine çarptı: 1 ölü 2 yaralı

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Öte yandan, sağlık ekiplerinin aracın içerisinde sıkışan genç sürücüye yaptıkları kontrolde, Dikme’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Dikme’nin cansız bedeni, AKS ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda araçtan çıkartıldı. Dikme’nin cenazesi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gencin hayatını kaybettiğini duyan yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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