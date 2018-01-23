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İzmir'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 13 yaralı

İzmir'in Aliağa ilçesinde, bir otomobil ile minibüsün çarpıştığı kaza sonucu 13 kişi yaralandı. Yaralanan kişiler hastanede tedaviye alındı.

İHA | 23.01.2018 - 21:20..
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Hükümet Caddesi’nden Atatürk Caddesi istikametine seyir halinde olan 33 yaşındaki Erol Bozkurt yönetimindeki 07 AGF 25 plakalı minibüs, karşı yönden gelen 26 yaşındaki Cüneyt Taş’ın idaresindeki 35 HD 6031 plakalı otomobil ile çarpıştı.

MİNİBÜS KALDIRIMA ÇARPARAK DURABİLDİ

Kaza sonucu, kontrolden çıkan minibüs kaldırıma çarparak durabildi. Çarpışmanın etkisiyle minibüste bulunan 11 kişi ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

İzmir'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 13 yaralı

YARALILAR TEDAVİDE

Kazanın bildirilmesi üzerine çok sayıda 112 sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların, tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Öte yandan, kaza nedeniyle Hükümet Caddesi trafiğe kapandı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili yaptığı çalışma sonrası, minibüs ve otomobil kaldırıldı.

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