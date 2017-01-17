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İzmir'de otomobilde 398 uyuşturucu hap ele geçirildi

Ödemiş İlçesi'nde kontrol edilen bir otomobilde, 398 uyuşturucu hap bulundu. Gözaltına alınan E.E., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

17.01.2017 - 11:07
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  2. İç Haber

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Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ticaretine karşı çalışmalarını aralıksız yürütüyor.

TAKİBE ALINMIŞTI

Ekipler, ilçeye uyuşturucu getirileceğini öğrenince harekete geçti. Uyuşturucu taşıdığı tespit edilen 32 yaşındaki E.E.'nin kullandığı otomobil, ilçe girişinde takipe alındı.

YAKALANDI

Araç, saat 00.30 sıralarında Dilmen Caddesi üzerinde durduruldu. Yapılan aramada otomobilde, 398 uyusturucu hap elde geçirildi. Gözaltına alınan E.E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Çankaya, "Her türlü suç ve suçlularla, terör ve çıkar amaclı örgüt ve kanun dışı oluşumlarla halkımızın desteğiyle kararlılıkla sürdürülecektir" dedi.

İzmir'de otomobilde 398 uyuşturucu hap ele geçirildi

İzmir'de otomobilde 398 uyuşturucu hap ele geçirildi

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