İzmir'de otomobile eğitim uçağı çarptı

Alaçatı’ya yapılacak olan Alaçatı Havalimanı’na ilişkin haber yapmak isteyen gazeteciler, sörf merkezi yolunda haberlerini tamamladı.

İNİŞ TAKIMLARI ARACIN TAVANINA ÇARPTI

Çekimlerinin bitmesinin ardından alandan ayrılacakları sırada, 'Cessna' tipi eğitim uçağının pilotu kendilerine uğurlama selamı vermek istedi.

Tam bu sırada ise uçağın iniş takımları gazetecilerin bulunduğu aracın tavanına çarptı. Ölümden dönülen olay anı ise, şoka giren gazetecilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

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