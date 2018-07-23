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İzmir'de otomobile eğitim uçağı çarptı

Çeşme'de selamlama sortisi yapmak isteyen uçak, haber çekimine giden gazetecilerin bulunduğu aracın tavanına çarptı. Gazeteciler ve uçağın pilotu ölümden döndü.

İHA | 23.07.2018 - 16:13..
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Alaçatı’ya yapılacak olan Alaçatı Havalimanı’na ilişkin haber yapmak isteyen gazeteciler, sörf merkezi yolunda haberlerini tamamladı.

İNİŞ TAKIMLARI ARACIN TAVANINA ÇARPTI

Çekimlerinin bitmesinin ardından alandan ayrılacakları sırada, 'Cessna' tipi eğitim uçağının pilotu kendilerine uğurlama selamı vermek istedi.

Tam bu sırada ise uçağın iniş takımları gazetecilerin bulunduğu aracın tavanına çarptı. Ölümden dönülen olay anı ise, şoka giren gazetecilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

İzmir'de otomobile eğitim uçağı çarptı VİDEO

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