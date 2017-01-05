İzmir Adliyesi yakınında terör saldırısı

İzmir Adliyesi C Kapısı yakınlarındaki hâkim ve savcı otoparkında bomba yüklü bir araç infılak ettirildi. Saldırının ardından çatışma çıkarken, bir teröristin etkisiz hale getirildiği, ikinci teröristin de süren çatışmanın ardından etkisiz hale getirildiği açıklandı. Bir teröristi ise arama çalışmaları devam ediyor.

BOMBALI ARAÇ SONRASI KALAŞNİKOFLA SALDIRDILAR

Teröristler, otoparkın girişinde önce bomba yüklü aracı patlattı, ardından çıkan kargaşada adliyenin içine girmeye çalıştı. O sırada polis ekipleri teröristleri fark etti ve çatışma çıktı. Uzun namlulu silahları bulunan teröristlerle çıkan çatışmada 2 terörist öldürüldü.

EN AZ 11 YARALI

İlk belirlemere göre en az 11 yaralı var. Öldürülen teröristin üzerinde ikinci bir bomba olması ihtimaline karşı bölgeye uzman ekipler çağırıldı. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

İZMİR EMNİYET MÜDÜRÜ OLAY YERİNE GELDİ

Güvenlik önlemleri nedeniyle adliye binasının tahliyesine izin verilmiyor. Saldırının ardından İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

İzmir Adliyesi yakınında patlama VİDEO

BARO BAŞKANI KONUŞTU

Baro Başkanı: "İzmir'de bu tür bir eylemin olmasından üzüntü duyuyoruz. Patlamanın yaşandığı yerde sadece hakim ve savcıların giriş yaptığı kapı yok. Vatandaş ve avukatların kullandığı kapı da var. Öyle anlaşılıyor ki bombalı araç patlatıldıktan sonra, adliyenin içinde bir kargaşa yaratılmak istendi. Meslektaşlarımız güvenli bölgeye alındı.

Halihazırda güvenlik tedbirleri amacıyla adliye içinden kimse dışarıya bırakılmıyor. Dışarıda belki değişik tehlikeler olabilir. Vatandaşlar ve meslektaşlarımız baro birimimize sığındı, çünkü güvenlikli bölgeye kartlı geçiş var."

"TERÖRİST OLAY YERİNDE CANSIZ YATIYORDU"

DHA İzmir muhabiri Taylan Yıldırım'ın verdiği bilgilere göre adliye binasının hemen girişinde bomba yüklü bir araç patladı. Hakim ve savcıların otoparkının giriş bölümünde meydana gelen patlamada çok sayıda kişi yaralandı.

Can kaybı olup olmadığına yönelik hüzen bir bilgi yok. Bir teröristin olay yerinde cansız yattığı teröristin üzerinde ikinci bir bomba olması ihtimali üzerine çevredeki insanların uzaklaştırıldığı bildiriliyor.