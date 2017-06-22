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İzmir'de patlama

İzmir'in Konak ilçesinde askeri arazi ile mezarlık arasında patlama meydana geldi.

22.06.2017 - 08:31
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Yapılan araştırmada, patlamanın Konak ilçesi Gültepe semtinde bulunan Toros Mezarlığı ile NATO'ya ait araziyi çevreleyen alanın kesiştiği bölgedeki duvar dibinde meydana geldiği belirlendi.

DUVAR YIKILDI

Can kaybı ve yaralananın olmadığı patlamada, askeri araziyi çevreleyen duvar yıkıldı, cevrede bulunan binaların camları kırıldı.

İzmir'de patlama

Korku yaşayan mahalle sakinlerinden İsmet Çakıcı yaptığı açıklamada, evinin balkonunda olduğu sırada büyük bir gürültü duyduğunu, patlamanın bölgede zaman zaman devriye atan askeri aracın geçişinden hemen sonra meydana geldiğini gördüğünü söyledi.

İzmir'de patlama

Mehmet Narper ise patlama nedeniyle evinin tüm camlarının kırıldığını, herhangi bir yaralananın olmadığını ifade etti.

İzmir'de patlama

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