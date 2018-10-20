İzmir'de piknik tüpü patladı halk korkuyla uyandı

Saat 03.30 sıralarında Vali Kazım Dirik Caddesi üzerindeki bir inşaat alanında patlam meydana geldi.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

İnşaat alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, inşaat alanında bulunan bir piknik tüpü patladı. Patlama sesini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu 112 sağlık, 110 İtfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı patlamada, inşaat alanında maddi hasar meydana geldi.