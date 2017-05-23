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İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 18 gözaltı

İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

23.05.2017 - 09:47
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İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 18 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerine yönelik soruşturması çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kent merkezi, Bayındır, Torbalı ve Menemen ilçelerinde eş zamanlı operasyon başlattı.

18 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonda, terör örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle 18 şüpheli yakalandı. Zanlıların adreslerindeki aramalarda, çok sayıda materyal ele geçirildi, dijital verilere el konuldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

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